Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Mischlingsrüde auf Parkplatz ausgesetzt - Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Hartheim (ots)

In der Nacht von 26.03. auf 27.03.24 wurde in Hartheim auf einem Parkplatz nahe der Kindertagesstätte Klötze ein schwarzweißer Mischlingsrüde durch unbekannte Täterschaft ausgesetzt. Der Hund wurde mittels Halsband und Leine an einen Tafelstock angebunden und alleine zurückgelassen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Personen, denen der Hund bekannt ist, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0761-8824610 an die Polizeihundeführerstaffel zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell