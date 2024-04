Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Bad Krozingen: 82-Jährige von Unbekannten überfallen - Zeugenaufruf" - Hier: Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Nach dem Überfall auf eine 82-Jährige am 19. Februar 2024 in Bad Krozingen konnten bereits am 22.02.2024 zwei dringend Tatverdächtige in Staufen festgenommen werden. Es handelt sich um eine 29-jährige Frau mit spanischer Staatsangehörigkeit und einen 50-jährigen Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen.

Beide Personen waren aufgrund anderer, mutmaßlich in einem anderen Bundesland begangenen Taten bereits zuvor zur Haft ausgeschrieben. Wie umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg ergeben haben, sind die Tatverdächtigen möglicherweise auch für eine Vielzahl von Trickdiebstählen verantwortlich, die sich seit Anfang des Jahres in Freiburg und Umgebung ereigneten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei diesbezüglich dauern an.

An der Festnahme der Tatverdächtigen waren sogenannte Super-Recognizer des Polizeipräsidiums Freiburg beteiligt, die im Rahmen intensiver Ermittlungen die zwei Personen in Staufen sichten und zweifelsfrei als Tatverdächtige wiedererkennen konnten.

js

Ursprungsmeldung vom 20.02.2024:

Eine Frau überfallen haben sollen zwei Unbekannte am 19.02.2024 vor einem Mehrfamilienhaus in Bad Krozingen. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, sei sie gegen 11.40 Uhr mit ihrem Rollator vor dem Gebäude in der Straße "Südring" gelaufen, als ein ihr unbekannter Mann sie plötzlich von hinten gepackt und auf den Boden gestoßen habe. Der Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand in Begleitung einer Frau. Der Geschädigten wurde der auf dem Rücken getragene Rucksack entrissen und nach Wertgegenständen durchsucht.

Mit der Beute flüchteten die zwei Personen anschließend in unbekannte Richtung. Die 82-jährige Geschädigte wurde bei dem Überfall verletzt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 1,60 - 1,70 Meter groß, etwas festere Statur, etwa 30 Jahr alt, dunkle, graue und gewellte Haare, dickliches Gesicht, war bekleidet mit einem blauen Arbeitsanzug. - Die weibliche Tatverdächtige soll dunkle Haare gehabt haben und sei mit einem knielangen Mantel bekleidet gewesen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell