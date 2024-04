Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung festgenommen - Passant mit Messer attackiert

Freiburg (ots)

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 18:00 Uhr, auf ein Lebensmittelgeschäft in Lauchringen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist ein 18-Jähriger dringend verdächtigt, einen Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer bedroht und Geld gefordert zu haben. Der Mitarbeiter konnte fliehen und Arbeitskollegen verständigen. Der Tatverdächtige soll daraufhin ebenfalls geflüchtet sein. Auf seiner Flucht soll dieser einen Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Im Rahmen der Fahndung, an der neben Streifen der Landespolizei auch eine Streife sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei beteiligt waren, konnte der Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Gegen die Festnahme soll sich der Tatverdächtige zur Wehr gesetzt haben. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den rumänischen Staatsangehörigen vom zuständigen Amtsgericht Waldshut-Tiengen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten räuberischen Erpressung u.a. erlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell