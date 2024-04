Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Festnahme nach Unterstützung des Polizeihubschraubers

Freiburg (ots)

Freiburg-Brühl: Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 21:30 Uhr, auf eine Person aufmerksam, die eine Baustelle in der Eichelbuckstraße betrat. Die Person führte hierbei einen Kanister mit sich und öffnete anschließend den Tankdeckel eines Baustellenfahrzeuges. Durch eine schnell hinzugerufene Polizeistreife wurde der Tatverdächtige noch vor einer möglichen Entnahme von Kraftstoff gestört und floh zunächst. In einem unweit der Örtlichkeit abgestellten Fahrzeug konnten im Kofferraum drei weitere leere Kanister festgestellt werden. Durch den hinzugerufenen Polizeihubschrauber konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Nahbereich der Baustelle in einem Busch festgestellt, die Polizeikräfte herangeführt und der Mann schließlich vorläufig festgenommen werden.

js

