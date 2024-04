Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Arbeiter nach Kontakt mit Stromleitung in Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 16:00 Uhr, kam es bei Arbeiten an einer Freileitung in Birkendorf zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 26-jähriger Arbeiter erlitt lebensgefährliche Verletzungen, als es zum Kontakt mit der Stromleitung kam. Zusammen mit Arbeitskollegen hatte dieser auf einer Hebebühne Arbeiten an einer Niederspannungsfreileitung durchgeführt. Nach seiner Erstversorgung kam der Schwerstverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

