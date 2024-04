Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Durchfahrtsverbot missachtet - 19 Verstöße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2024, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, überwachte die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt in Wehr ein Durchfahrtsverbot. Wegen einer Baustelle ist am Bahnhofplatz die Durchfahrt aus Richtung der Öflinger Straße verboten. Trotz Beschilderung und halbseitiger Absperrung ignorierten 19 Fahrende das Verkehrsverbot. Sie werden angezeigt, um eine vorsätzliche Begehungsweise zu prüfen. Eine Verdoppelung der vorgesehenen Geldbuße von 50 Euro wäre dann möglich. Drei Fahrzeuginsassen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgut nicht angelegt und wurden verwarnt. Weitere Überwachungsmaßnahmen werden folgen.

