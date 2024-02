Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 26-Jähriger bei Wildunfall schwer verletzt - Polizei findet Schreckschusswaffe im Unfallfahrzeug

Güstrow/ Teterow (ots)

Am Dienstagmorgen um 06.25 Uhr befuhr ein 26-jähriger Deutscher mit seinem Audi die K44 aus Teterow kommend in Fahrtrichtung Glasow als ein Reh auf die Fahrbahn sprang und der Fahrzeugführer in der Folge ausweichen wollte. Dabei kam der 26-jährige Thüringer in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Straßengraben. Durch den Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer schwer (keine lebensbedrohlichen Verletzungen) und wurde zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000EUR. Im Zuge der Fahrzeugbergung und Sicherung seiner privaten Sachen wurde im Handschuhfach des verunfallten PKW eine Schreckschusswaffe gefunden. Da der 26-Jährige nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, ermittelt die Kriminalpolizei in Teterow nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

