Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf der BAB 61 - Vollsperrung

Frankenthal (ots)

Am 21.07.2024, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der BAB 61 in Richtung Norden, zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen und dem Autobahnkreuz Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen. Beteiligt waren zwei PKW sowie ein Wohnmobil und ein Doppeldeckerbus. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Omnibus dem ersten PKW von hinten auf und schob diesen auf das vorausfahrende Wohnmobil. Zudem drehte sich der PKW und stieß gegen einen weiteren PKW, welcher seitlich in gleiche Richtung fuhr. Durch den Verkehrsunfall waren alle beteiligten Fahrzeuge, bis auf einen PKW, nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn ab 15:30 h voll gesperrt werden. Die Sperrung wird vermutlich in den nächsten 30 Minuten aufgehoben. Nach derzeitigem Stand gibt es zwei leichtverletzte Personen. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Ruchheim, 7 Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen/Ruchheim mit 24 Kräften sowie 5 Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

