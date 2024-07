Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil von Polizeibeamten

Deidesheim -B271- (ots)

Am Sonntag, 21.07.2024, gg. 20:15 Uhr, kam es auf der B271 ca. 400 m nach der Anschlussstelle Meckenheim/Ruppertsberg zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung befuhr die B 271 in Richtung BAB 65. Nach einer leichten Rechtskurve setzte im Gegenverkehr plötzlich und unvermittelt ein weißer Hyundai Iqonic zum Überholen eines vor ihm fahrenden PKW an. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Fahrer des Streifenwagens eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Der überholte PKW verlangsamte seine Fahrt und wich ebenfalls an den rechten Fahrbahnrand aus. Der Hyundai scherte zudem wieder ruckartig nach rechts auf seinen Fahrstreifen ein. Die Verfolgung des Hyundai-Fahrer wurde aufgenommen und er konnte an der Anschlussstelle Deidesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 63-jährigen Fahrer aus Wattenheim ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit.

Es ist nur der guten Reaktion des überholten PKW-Fahrers, sowie der des Fahrers des Streifenwagens zu verdanken, dass es bei dieser Situation nicht zu Schlimmerem kam.

Der Hyundai-Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der PKW-Fahrer, der von dem weißen Hyundai überholt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen. Ebenso wird darum gebeten, dass sich andere Verkehrsteilnehmer melden, sofern sie durch die Fahrweise des Hyundai-Fahrers gefährdet worden sind oder sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell