Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brandstiftung an Heuballen

Bad Dürkheim (ots)

Am frühen Morgen des 22.07.2024 gegen 05:40 Uhr wurden der Polizei Bad Dürkheim mehrere brennende Heuballen auf einem Feld in der Verlängerung der Bruchstraße in 67098 Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten 7 Heuballen in Vollbrand feststellen. Die brennenden Heuballen konnten durch die Feuerwehr Bad Dürkheim gelöscht werden. Aufgrund der bisherigen Feststellungen vor Ort wird derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell