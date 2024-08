Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Kirche, Obstbäume beschädigt

Aalen (ots)

Spraitbach: Diebstahl aus Kirche

Am Dienstag, den 20.08.2024, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter mit brachialer Gewalt den Opferstock und eine Kasse in der Katholischen Kirche St. Blasius in der Höniger Straße auf und entwendete einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter 07176 6562.

Spraitbach: Vandalismus an Obstbäumen beim Reichenbachstausee

Im Zeitraum von 14.08.2024 bis 21.08.2024 beschädigte ein unbekannter Täter auf einer an den Reichenbachstausee angrenzenden Wiese insgesamt fünf Obstbäume, welche in diesem Jahr neu gepflanzt wurden. Der Täter knickte den Stamm der jungen Bäume jeweils ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Bereits am 29.07.2024 wurden ebenfalls auf einer an den See angrenzenden Wiese auf dieselbe Art und Weise drei junge Obstbäume beschädigt. Der Schaden beläuft sich hierbei auf ca. 150 Euro.

Streuobstwiesen sind ein wichtiges Kulturgut mit jahrhundertealter Tradition in Baden-Württemberg. Sie zu schützen und zu erhalten ist Aufgabe der Gemeinschaft. Wer Obstbäume beschädigt vergeht sich an diesem wichtigen Kulturgut und schädigt das Landschaftsbild nachhaltig.

Für Zeugenhinweise zum Täter ist der Polizeiposten Spraitbach dankbar. Dieser ist erreichbar unter der Rufnummer 07176 6562.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell