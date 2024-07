LPI-GTH: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Gotha (ots) - Heute Mittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fritzelsgasse. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Fünf Personen aus den übrigen Wohnungen mussten das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen des Brands auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht ...

