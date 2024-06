Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Fußballtrikots gestohlen

Mainz - Altstadt (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr befand sich ein Ladendieb offenbar bereits im EM-Fußballfieber und stahl zwei Fußballtrikots. Diese waren auf einem Aufsteller am Eingang eines Sportgeschäfts in der Stadthausstraße ausgestellt. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Damenrad. Die Mitarbeiterin des Geschäfts konnte den Dieb wie folgt beschreiben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, schwarze Hautfarbe. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Eine Fahndung im Nahbereich der Stadthausstraße führte nicht zum Auffinden des Täters.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

