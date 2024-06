POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Erneut Intimaufnahmen auf Damentoilette gefertigt

Mainz - Weisenau (ots) - Der Mitarbeiter eines Baumarktes in der Max-Hufschmidt-Straße meldete am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr einen geflüchteten Ladendieb. Er gab weiter an, dass zwei Zeugen den Täter aufgehalten hatten. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf den 16-jährigen Dieb und die beiden Verfolger, welche den Jugendlichen noch festhielten. Einer der Helfer gab an, dass er sich in Nähe des Kassenbereichs aufgehalten ...

mehr