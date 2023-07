Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Auseinandersetzung mündet in Schlägerei am Bahnhof

Fulda (ots)

In einer körperlichen Auseinandersetzung endete gestern Abend (3.7. / 21:34 Uhr) ein Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 26-Jährigen in einer Bar am Bahnhof Fulda. Nach einem Wortwechsel soll der 25-Jährige den 26-Jährigen zunächst gewürgt und anschließend zu Boden gebracht haben. Daraufhin soll der 26-jährige vom Angreifer mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper getreten worden sein, bis eine Begleitperson des Opfers eingriff und den Angreifer mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf schlug.

Ein anderer Besucher der Gaststätte beobachtete den Vorfall und meldete sich beim Bundespolizeirevier Fulda. Die eingesetzten Streifen konnten die Personen voneinander trennen und von allen Beteiligten die Personalien aufnehmen.

Das 26-jährige Opfer musste aufgrund der Verletzungen einen Arzt aufsuchen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

