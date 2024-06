Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Intimaufnahmen auf Damentoilette gefertigt

Mainz - Bretzenheim (ots)

In einem Gebäude der Universität Mainz im Johannes-Joachim-Becher-Weg kam es am Freitagabend, 20:00 Uhr zu einem übergriffigen Vorfall. Ein unbekannter Mann hatte sich in einer der Damentoiletten aufgehalten und mittels Smartphone Video- und Fotoaufnahmen der benachbarten Toiletten gemacht. Dabei hatte er das Telefon unter der Toilettenabtrennung hindurch gehalten und so Aufnahmen der Frauen gefertigt, die die angrenzenden Toiletten genutzt hatten. Der Mann verlies das Gebäude vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte und konnte in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, brauner Hautteint, schwarze, kurze Haare, buschige Augenbrauen, Vollbart. Der Mann trug weiße Schuhe, eine olive-graue Hose, eine dunkelblaue Jacke mit weiß-blauem Bund.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

