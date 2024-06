POL-PPMZ: Ingelheim Dreister Diebstahl einer Geldbörse

Mainz - Altstadt (ots) - Mittwoch 12.06.24, 17:15 Uhr Am späten Nachmittag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriegeschäft in der Lotharstraße einen Ladendieb. Dieser hatte sechs Packungen Küchenpapier in eine mitgeführte Tasche gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den unbekannten Täter ...

mehr