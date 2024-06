Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Ladendieb flüchtet mit gestohlenen Küchenrollen

Mainz - Altstadt (ots)

Mittwoch 12.06.24, 17:15 Uhr

Am späten Nachmittag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriegeschäft in der Lotharstraße einen Ladendieb. Dieser hatte sechs Packungen Küchenpapier in eine mitgeführte Tasche gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den unbekannten Täter ansprach, stieß der Mann ihn gewaltsam weg und flüchtete mit der Ware. Zwei Zeugen bekamen den Vorfall mit und stoppten den Täter. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer hielten den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 27-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell