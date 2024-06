Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Reizgas bei Streit eingesetzt

Mainz - Innenstadt (ots)

Samstag 08.06.24, 15:00 Uhr

Schmerzlich endete am Samstag ein Streit in der Großen Langgasse, als ein Beteiligter plötzlich Reizgas ins Gesicht seines Gegenübers sprühte. Starke Augen- und Atemwegsreizungen waren die Folgen beim 24-jährigen Mann aus Pfungstadt. Unmittelbar nach dem Angriff flüchtet der unbekannte Täter zusammen mit zwei weiteren Männern. Der Angreifer soll laut Zeugenaussagen einen roten Pullover getragen haben. Eine zweite männliche Person wurde wie folgt beschrieben: dunkle, längere Haare - zum Zopf gebunden, schwarzer Jogginganzug mit weißen Streifen, graues T-Shirt.

Der 24-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

