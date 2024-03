POL-HX: Brand in einem Wohnhaus - 2 Personen verletzt

Höxter (ots) - In Höxter-Lüchtringen brannten vergangene Woche zwei Pkw. In Beverungen standen mehrere Mülltonnen und eine Hecke in Brand. Jetzt ermittelt die Kreispolizeibehörde Höxter und sucht Zeugen. Am Freitag, 22. März, gegen 19.50 Uhr, wurden die Beamten zu einem Pkw-Brand in der Westfalenstraße gerufen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr, wurde ...

