Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brände in Höxter-Lüchtringen und in Beverungen - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In Höxter-Lüchtringen brannten vergangene Woche zwei Pkw. In Beverungen standen mehrere Mülltonnen und eine Hecke in Brand. Jetzt ermittelt die Kreispolizeibehörde Höxter und sucht Zeugen.

Am Freitag, 22. März, gegen 19.50 Uhr, wurden die Beamten zu einem Pkw-Brand in der Westfalenstraße gerufen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr, wurde gegen 20.17 Uhr ein weiterer brennender Pkw in der Schützenstraße in Lüchtringen gemeldet. Beide Pkw konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. An den beiden Pkw entstand hoher Sachschaden. Aufgrund der aktuellen Ermittlungen und Betrachtung der Gesamtumstände gehen die Brandermittler der Kreispolizeibehörde Höxter von Brandstiftung aus.

In der Nacht zu Dienstag, 26. März, brannten gegen 02.45 Uhr in der Weserstraße in Beverungen mehrere Mülltonnen. Kurze Zeit später, um 02.57 Uhr, stand in der Straße "Hinterm Graben" in Beverungen eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr löschte beide Brandorte. Auch hier gehen die Brandermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kreispolizeibehörde Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

