Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brandstiftung an Pkw

Höxter (ots)

Höxter, Lüchtringen

22.03.2024 In Lüchtringen wurden gestern Abend zwei geparkte Fahrzeuge durch einen Brand stark beschädigt. Gegen 19:53 Uhr bemerkten Anwohner Flammen an einem VW Transporter in der Westfalenstraße sowie an einem abgestellten Pkw Opel in der Schützenstraße. Anwohner und die alarmierte Feuerwehr konnten die Brände löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei erlangte vor Ort Hinweise darauf, dass die beiden Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernahm die Kriminalpolizei aus Höxter. Sie dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell