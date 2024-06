Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz -Hartenberg-Münchfeld, Einbruch in zwei Fahrzeuge auf Uni-Parkplatz

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

In den Abendstunden kam es am gestrigen Dienstag zu zwei Einbrüchen in Autos im Ackermannweg in Mainz. Die Fahrerin eines Peugeot stellte gegen Mitternacht fest, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite ihres Autos eingeschlagen und ein Rucksack entwendet wurde. Das Auto hatte die Frau zuvor gegen 18:45 Uhr geparkt. In dem Rucksack, der im Fußraum der Beifahrerseite lag, befand sich neben der Geldbörse und diverser persönlicher Gegenstände auch ein iPad 7. Eine Ortung des iPads über die geräteeigene Software durch die Inhaberin, führte bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme durch die Mainzer Polizei, konnte an einem weiteren geparkten Auto im Ackermannweg, einem Ford Fiesta, eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden. Das Fahrzeuginnere wurde zwar augenscheinlich durch den oder die bislang unbekannten Täter ebenfalls durchwühlt, gestohlen wurde nach Rücksprache mit der Halterin des Fahrzeuges allerdings nichts.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

