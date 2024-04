LPI-SHL: Kontrolle über Motorrad verloren

Meiningen (ots) - Zwei Radfahrer befuhren am Sonntag gegen 17:30 Uhr den Fuß- und Radweg im Maßfelder Weg in Richtung Marktwasserweg in Meiningen. Hinter den Radlern fuhren zwei Mopedfahrer. Beide setzten zum Überholen an und der zweite der motorisierten Fahrer touchierte den hinteren Radfahrer, so dass der 30-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhren die unbekannten ...

