Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer bringt Radler zu Fall

Meiningen (ots)

Zwei Radfahrer befuhren am Sonntag gegen 17:30 Uhr den Fuß- und Radweg im Maßfelder Weg in Richtung Marktwasserweg in Meiningen. Hinter den Radlern fuhren zwei Mopedfahrer. Beide setzten zum Überholen an und der zweite der motorisierten Fahrer touchierte den hinteren Radfahrer, so dass der 30-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhren die unbekannten Mopedfahrer weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0088468/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell