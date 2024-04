LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 81 jähriger Mann aufgefunden

Breitungen/Werra (ots) - Im Tatzeitraum vom 04.04.2024 bis 05.04.2024 entwendeten bislang unbekannt gebliebene Täter knapp 30 Meter Starkstromkabel aus einem im Rohbau befindlichen Gebäude in der der Tamara-Danz-Straße in Breitungen. Der geschätzte Entwendungsschaden liegt bei rund 1.000 EUR. Weiterer Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: ...

mehr