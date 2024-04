Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletzter 16 jähriger Mopedfahrer nach Verkehrsunfall

Themar (ots)

Am sonnigen Samstag Nachmittag um 15:30 Uhr ereignete sich auf der B89 zwischen Themar und Kloster Veßra ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 16 jähriger Mopedfahrer mit seiner 14 jährigen Mitfahrerin wollte von der B89 nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah er einen bereits im Überholvorgang befindlichen 50 jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 16 Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden. Der Motorradfahrer und die 14 jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass am Moped technische Mängel vorhanden waren. Es wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt.

