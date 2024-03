POL-GI: Langgöns: "Sicher! Dein Zuhause" - Präventionsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz

Gießen (ots) - Lich: Verletzte durch Reizgas an Schule - Zeugen gesucht Am Freitagmittag (01.3.2024) kam es zu einem größeren Einsatz in der Dietrich-Boenhoffer-Straße in Lich. Gegen 12.40 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über mehrere Verletzte an der dortigen Dietrich-Boenhoffer-Schule. Ein ...

mehr