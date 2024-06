Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Ladendieb durch Zeugen gestellt

Mainz - Weisenau (ots)

Der Mitarbeiter eines Baumarktes in der Max-Hufschmidt-Straße meldete am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr einen geflüchteten Ladendieb. Er gab weiter an, dass zwei Zeugen den Täter aufgehalten hatten. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf den 16-jährigen Dieb und die beiden Verfolger, welche den Jugendlichen noch festhielten. Einer der Helfer gab an, dass er sich in Nähe des Kassenbereichs aufgehalten hatte und durch die Ansprache einer Kassiererin auf den jungen Mann aufmerksam wurde. Dieser trug zu diesem Zeitpunkt einen gefüllten Rucksack auf dem Rücken und ignorierte die Mitarbeiterin des Marktes. Als er plötzlich seine Schritte beschleunigte, zögerte der Zeuge nicht lange und schloss zum flüchtenden Dieb auf. Er konnte ihn zu Boden ziehen und somit an der Flucht hindern.

Der 16-Jährige wurde zur Altstadtwache gebracht und anschließend seine Sorgeberechtigten informiert. In seinem Rucksack hatte die eingesetzten Polizeikräfte zwei neue Akkukettensägen im Wert von 440 EUR aufgefunden, welche dem Baumarkt zugeordnet werden konnten.

