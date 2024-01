Lübeck (ots) - Der seit dem 24. Januar 2024 vermisste 29-Jährige kehrte am heutigen Freitagnachmittag (26.01.) eigenständig in die Klinik zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet um die Löschung des Fotos. Rückfragen bitte an: Claudia ...

mehr