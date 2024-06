Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Dieb flüchtet mit gestohlenen Schuhen am Fuß

Mainz - Altstadt (ots)

Getreu dem Motto "Dreistigkeit siegt!" verhielt sich am Freitagvormittag ein Kunde eines Schuh- und Bekleidungsgeschäfts in der Schusterstraße. Der Mann hatte Schuhe anprobiert und sich diese zur Kasse bringen lassen. Als er wenig später an der Kasse die Schuhe bezahlen sollte, bat er darum, sie nochmals anprobieren zu dürfen. Ihm wurden die Schuhe ausgehändigt. Direkt neben der Eingangstür probierte er die weißen Sneakers der Marke "Fila" an und rannte plötzlich mit ihnen aus dem Laden. Die Mitarbeiterin des Geschäfts konnte den Dieb wie folgt beschreiben: männlich, ca. 1,70 m groß, dunkle Dreadlocks, schwarze Hautfarbe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

