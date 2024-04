POL-MFR: (415) Hakenkreuz gesprüht - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots) - Im Zeitraum von Freitagmittag (19.04.2024) bis Montagmorgen (22.04.2024) brachen Unbekannte in zwei Firmen in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) ein. Zudem wurden zwei Baucontainer in Feuchtwangen angegangen. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von 13:30 Uhr bis 07:00 Uhr schlugen die Täter an der B 25 in Feuchtwangen zu. ...

mehr