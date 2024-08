POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl in Getränkehandel

Aalen (ots) - Hüttlingen: Unfallflucht Ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand, als ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr einen in der Bachstraße abgestellten Mercedes beschädigte. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden. Aalen: Mit Bus kollidiert Ein 50-Jähriger parkte am ...

