POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Überfall - Auto mutwillig beschädigt - versuchter Einbruch - Unfall

Murrhardt: Versuchter Überfall

Ein 81-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochmittag Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung. Er lief gegen 13 Uhr in der Oberen Hirschgasse, als er von einem fremden Mann angesprochen wurde, der von dem Senior Geld forderte. Der Senior ignorierte die Aufforderung, woraufhin er von dem Tatverdächtigen verbal bedroht und nochmals zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Der Senior rief nun laut und machte auf sich aufmerksam, woraufhin der Tatverdächtige ohne Beute flüchtete. Von dieser Person liegt folgende Beschreibung vor: Er war ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß, sprach deutsch und hatte dunkle kurze Haare. Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer missachtete am Mittwoch kurz vor 19:30 Uhr an der Einmündung Korber Straße / Waiblinger Straße die Vorfahrt einer 71 Jahre alten VW-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Winterbach: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag wurde ein VW, der in der Rosenstraße geparkt war, zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kaisersbach: Linienbus contra Pkw

Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses befuhr am Mittwoch gegen 9:50 Uhr die Brunnenstraße und wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer die Gartenstraße und wollte die Lindenstraße in Richtung Brunnenstraße überqueren. Aufgrund einer Engstelle im Kreuzungsbereich stellte der Mercedes-Fahrer seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand ab. Als der Fahrer des Linienbusses am Mercedes Vorbeifahren wollte, streifte er diesen und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Urbach: Einbruchsversuch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung in der Friedhofstraße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es allerdings nicht, die Terassentüre aufzubrechen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 entgegen.

