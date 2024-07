Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mit Blaulicht in die Zukunft: 18 Schülerinnen und Schüler absolvierten Schulpraktikum im Polizeipräsidium Osthessen

Erleben. Bewerben. Durchstarten: Getreu diesem Motto haben 18 Schülerinnen und Schüler aus allen drei Landkreisen zwei Wochen lang interessante Einblicke im Polizeipräsidium Osthessen in den Polizeiberuf erhalten. Spektakuläre Streifenfahrten, spannende Vernehmungen und eindrucksvolle Kriminalfälle: Jeder Tag hatte für die Praktikanten etwas Aufregendes zu bieten.

"Wir möchten den Schülerinnen und Schülern vielfältige Einblicke in den Polizeiberuf bieten. Dabei setzen wir auf einen hohen Praxisanteil, damit sie unterschiedlichste Tätigkeitsfelder selbst ausprobieren können", so die Einstellungsberaterin Denise Abersfelder.

Probieren geht über Studieren

Neben der Vorstellung der Polizeistation Fulda und einer Streifenfahrt auf einem Polizeiboot bei der Wasserschutzpolizei Edersee erhielten die Interessierten einen Einblick in die Hochschule für öffentliche Sicherheit und Management am Standort Mühlheim am Main. Interaktiv wurden alle in eine Lehrveranstaltung mit eingebunden. "Es war sehr interessant zu sehen, wie so ein Campus an der Hochschule aussieht und wie sich der Alltag der Studierenden gestaltet", resümiert einer der Schüler. Aber auch interessante Vorträge zum Thema "Demokratiestärkung" sowie die Vorstellung eines Diensthundeführers durfte in den zwei Wochen nicht fehlen.

Sport und Eigensicherung

Der Sporttest zur Einstellung bei der Polizei Hessen ist berüchtigt. In einem Probesporttest testeten die Schülerinnen und Schüler Ihre Fähigkeiten. "Man kann sich dadurch gut auf die Testteile vorbereiten. Wir unterstützen euch dabei gerne", motiviert der Einstellungsberater Jonas Trabert.

Auch für die Eigensicherung ist der Sport wichtig. Was wiegt eine Schutzweste? Wie kann ich damit agieren? Wie reagiere ich unter Stress? An verschiedenen Stationen durchliefen die Schnupper-Polizisten unterschiedliche Szenarien.

Auf Streife oder doch die Ermittlung?

Voller Spannung ging es auch in der zweiten Praktikumswoche weiter. Praxisnah wurden Schutz- und Kriminalpolizei vorgestellt. "Ich saß an meinem Tisch und plötzlich spürte ich einen Schlag auf den Kopf", gab ein Geschädigter zu Protokoll. Was war passiert? Welche Spuren führen zum Täter? Fragen über Fragen, die es für die Praktikanten zu klären galt. Und mit jeder Spur kamen sie der Antwort ein Stückchen näher, bis schließlich der Täter festgenommen werden konnte.

Ein Highlight war zudem: zwei Tage auf Streife! Auf den unterschiedlichen Polizeidienststellen der drei Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und des Vogelsbergkreises durften die potentiellen Nachwuchs-Polizisten unverfälschte Einblicke in den Polizeialltag erhalten.

"Das Praktikum hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gesehen und gelernt", lautete das positive Feedback einiger Praktikanten nach zwei Wochen voller polizeilicher Eindrücke.

Interesse an einem Schulpraktikum?

Interessenten können sich ab der Oberstufe gerne unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de für einen Praktikumsplatz bewerben. Osthessens Einstellungsberater Polizeihauptkommissarin Denise Abersfelder (0661/105-1058) und Polizeioberkommissar Jonas Trabert (0661/105-1059) stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

