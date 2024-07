Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geparkter Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.07.), in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr, parkte eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld einen grauen VW Passat in der Dudenstraße auf dem Parkplatz einer dortigen Rechtsanwaltskanzlei. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen das Fahrzeug im genannten Zeitraum an der Beifahrertür und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstanden rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

