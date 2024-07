Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Rollerfahrern

Hünfeld (ots)

Am 11.07.2024, gegen 14:15 Uhr kam es auf der L3176, kurz hinter der Ortslage Mackenzell, zu einem Verkehrsunfall, an dem 4 Kradfahrer beteiligt waren. 3 der beteiligten Fahrer wurden hierbei verletzt, einer von ihnen schwer.

Alle 4 Fahrer, im Alter von 69 bis 77 Jahren, stammen aus dem Landkreis Gießen und waren als Gruppe unterwegs auf der L 3176 aus dem Nüsttal kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Als der Erste aus der Gruppe in Höhe eines Steinmetzbetriebs rechts anhalten wollte, erkannte der Nachfolgende die Situation zu spät und fuhr auf diesen auf. Der dritte der Gruppe konnte sein Krad noch rechtzeitig abbremsen, was dem Letzten der Gruppe wiederum nicht gelang. Er fuhr auf den vor ihm stehenden auf. Alle Beteiligten kamen mit ihren Fahrzeugen zu Fall, wobei 2 der Fahrer leichte und einer schwere Verletzungen davontrug. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca 4.000 Euro

Während den Rettungsmaßnahmen war die L 3176 kurzzeitig voll gesperrt.

