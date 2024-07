POL-OH: Auffahrunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (10.07.) kam es gegen 8.30 Uhr auf der Haimbacher Straße in Höhe der Hausnummer 65 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 52-jährige Petersbergerin befuhr die Haimbacher Straße mit ihrem Toyota in westlicher Richtung und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf einen dortigen Parkplatz abzubiegen. Aufgrund der Verkehrslage musste sie ihr Fahrzeug dabei bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Transporter-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden von circa 11.500 Euro.

