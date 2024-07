POL-OH: Katalysator gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Briefkasten aufgebrochen Bad Hersfeld. Einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Obergeis" brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (10.07.) auf. Ob etwas entnommen wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere ...

