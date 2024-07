Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Feldscheune mit Heuballen

Hosenfeld (ots)

Am Donnerstag (11.07.), gegen 02.13 Uhr, wurde von einer Zeugin die Rettungsleitstelle über den Brand einer Feldscheune im Bereich Hosenfeld, Kehrenhof, informiert. Die Örtlichkeit befindet sich circa ein Kilometer außerhalb von Hosenfeld. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine freistehende, ältere Feldscheune, in der rund 50 Rundballen Heu gelagert wurden. Etwa 30 frische Rundballen wurden erst vor 8 Tagen in der Scheune eingelagert. Bis circa 02 Uhr herrschte Gewitter über Hosenfeld. Somit könnte ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst haben. Aber auch eine Selbstentzündung der frisch eingelagerten Heuballen ist nicht auszuschließen. Durch das Feuer wurde das Holzgebälk der Scheune in Brand gesetzt, so dass die Scheune im Brandverlauf einstürzte. Vor Ort befanden sich 42 Feuerwehrleute der Feuerwehren Hosenfeld, Schletzenhausen und Poppenrod. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt.

