POL-OH: Alleinunfall mit schwer verletzter Frau in Burghaun-Hechelmannskirchen

Am Mittwoch (10.07.), gegen 14.05 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Mercedes A 160 die Schwarzbachstraße von Großenmoor kommend in Richtung Langenschwarz. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie, am Ortsausgang von Hechelmannskirchen, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und einen Weidezaun und prallte mit ihrem Pkw frontal gegen zwei Straßenbäume.

Die Frau wurde hierdurch schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5.200 Euro.

Neben der FFW Burghaun waren auch ein Rettungswagen und der Christoph 28 an der Unfallstelle eingesetzt.

