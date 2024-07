Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator gestohlen - Kupferdiebstahl

Fulda (ots)

Katalysator gestohlen

Fulda. In der Bonhoefferstraße demontierten Unbekannt in der Nacht zu Dienstag (09.07.) einen Katalysator im Wert von rund 1.000 Euro von einem Toyota Prius, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstanden rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferdiebstahl

Fulda. In der Kirchstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (09.07.) zwei kupferne Fallrohre von einem Kirchengebäude im Wert von rund 250 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

