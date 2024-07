Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Versuchter Einbruch in Kita - Geldbeutel gestohlen - Versuchter Pkw-Aufbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Obersuhl. Das vordere amtliche Kennzeichen ROF-S 67 eines weißen Wohnmobils stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (07.07.) und Dienstag (09.07.). Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug im Wachhöhlenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kita

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (09.07.) in eine Kindertagesstätte im Fröbelweg einzubrechen. Die Türen und Fenster hielten den Hebelversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 800 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Bebra. Die Geldbörse einer 36-jährigen Frau aus Bebra stahlen Unbekannte vermutlich nach einem Einkauf in einem Markt in der Gottlieb-Daimler-Straße am Samstag (06.07.) unbemerkt. Den Verlust des Geldbeutels stellte die Eigentümerin erst am Dienstag (09.07.) fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Pkw-Aufbruch

Rotenburg a.d. Fulda. In der Nacht zu Dienstag (09.07.) hebelten bislang Unbekannte in der Straße "Am Kies" an einer Fensterscheibe eines silbernen Seat Ibiza. Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es den Tätern jedoch nicht, dass Fahrzeug zu öffnen. Sie verursachten allerdings etwa 200 Euro Sachschaden an dem Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell