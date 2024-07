Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mähroboter gestohlen - Zeugenaufruf nach Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Vogelsbergkreis (ots)

Mähroboter gestohlen

Lauterbach. Einen Mähroboter der Marke Husqvarna, Modell AM535 AWD, im Wert von rund 4.000 Euro stahlen Unbekannte aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße. Der Rasenmäher konnte am Montag (08.07.) auf einem derzeit unbewohnten Grundstück in der Rheinstraße in einem Bollerwagen wieder aufgefunden werden. Warum das Gartengerät dort zurückgelassen wurde, ist aktuell noch unbekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei in Lauterbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Nieder-Ofleiden. Am Sonntag (07.07.), gegen 5.20 Uhr, wurde auf einem Sportplatz in der Hochrainstraße ein schwer verletztes, junges Katzenkitten aufgefunden. Ein zweites dort vorgefundenes Kätzchen war zu diesem Zeitpunkt bereits verendet. Beide Tiere wiesen nach momentanen Informationen Verletzungen auf, die augenscheinlich durch stumpfe Gewalt entstanden waren. Woher diese herrühren, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hierbei wird auch eine vorsätzliche Beibringung geprüft. Das schwer verletzte Jungtier wurde zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik gebracht.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren die beiden Kitten in den vorangegangenen Morgenstunden auf bislang unbekannte Art und Weise von einem Privatgrundstück in der Mittelstraße verschwunden.

Die Ermittler suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

