Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Taschendiebe im Discounter ++ Begehrtes Kupfer gestohlen ++ Einbruchsversuch misslingt ++ VW Bus aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebe im Discounter

Zeven. Am Mittwochmittag ist ein 71-jähriger Zevener in einem Discounter an der Straße "Auf der Worth" Opfer von Taschendieben geworden. Der Mann war gegen 12 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt, als es den Tätern unbemerkt gelang, sein schwarzes Portemonnaie aus der Jackentasche zu stehlen. Darin befanden sich neben einigem Bargeld auch der Personalausweis, der Führerschein und eine Bankkarte des Seniors.

Begehrtes Kupfer gestohlen

Süderwalsede. In den vergangenen Tagen waren Buntmetalldiebe unterwegs. Sie montierten mehrere Fallrohre und Dachrinnen der Friedhofskapelle an der Straße "Zum Wedehof" ab. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa eintausend Euro aus.

Einbruchsversuch misslingt

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Hoffeldstraße einzubrechen. Vermutlich zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr hebelten sie an der Eingangstür. In diesem Zeitraum wurde der Geschädigte auf Geräusche aufmerksam. Eingedrungen sind die Täter nicht.

VW Bus aufgebrochen

Bremervörde. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Zum Glockenkamp" ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Der VW Bus war dort auf einem Parkplatz abgestellt. Aus dem Fahrzeug nahmen die Täter Werkzeug im Wert von etwa viertausend Euro mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell