Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1: Aktuelle Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall ++

Rotenburg (ots)

Rade/A1. In der Nacht zum Mittwoch ist es auf der Hansalinie A1 zwischen der Rastanlage Aarbachkate und der Anschlussstelle Rade in Fahrtrichtung Hamburg zu einem außergewöhnlichen Auffahrunfall gekommen. Gegen 3 Uhr früh hatte eine 31-jährige Autofahrerin an der späteren Unfallstelle mit ihrem BMW Mini eine Panne. Sie verständigte ein Abschleppunternehmen. Als das defekte Fahrzeug eine Stunde später aufgeladen war, kam der 31-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Gefahrenstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf das auf dem Seitenstreifen stehende Abschleppfahrzeug auf. Dabei zog sich der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der mit Lebensmitteln beladene Sattelzug landete im Straßengraben. Er wird im Laufe des Tages durch eine Spezialfirma geborgen. Dadurch kann es bis zum Abend zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet daher Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Hamburg unterwegs sind, sich über Verkehrssituation im Verkehrsfunk zu informieren und Umleitungstrecken zu nutzen oder etwas mehr Reisezeit einzuplanen. Am Abschleppfahrzeug und an dem aufgeladenen Pkw entstand jeweils ein Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf deutlich über einhunderttausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell