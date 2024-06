Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit drei Promille die Vorfahrt genommen ++ 84-Jähriger bei Arbeitsunfall verstorben ++ Transporter aufgebrochen - Werkzeug gestohlen ++

Rotenburg

Mit drei Promille die Vorfahrt genommen

Zeven. Unter dem Einfluss von mehr drei Promille hat eine 38-jährige Autofahrerin einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Einfahren in den Kreisverkehr Bremer Straße/Westring am Dienstagabend die Vorfahrt genommen. Dem Mann gelang, dass die betrunkene Autofahrerin stoppte. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Zevener Polizei erkannte, dass die 38-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Die Frau musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

84-Jähriger bei Arbeitsunfall verstorben

Breddorf. Am Dienstagnachmittag ist ein 84-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in eine Lagerhalle auf einem Privatgelände an der Straße "Zum Schmoofeld" ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der später Verstorbene gegen 16.00 Uhr mit einem Traktor in der Halle verunfallt und dabei vom Fahrzeug gefallen sein. Im weiteren Verlauf erlitt der Mann vermutlich eine Rauchgasvergiftung.

Transporter aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Schwitschen. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Straße "Bremers Garten" einen Transporter aufgebrochen. Sie hebelten die Seitenscheibe des grünen Mercedes Sprinter auf und nahmen einen Werkzeugkoffer aus dem Laderaum. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa 1.500 Euro.

