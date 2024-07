Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich Rotenburg und Bebra

Rotenburg an der Fulda (ots)

Rotenburg/F. - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 08.07.2024, gegen 09.45 Uhr. Ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Breitenstraße in Richtung Innenstadt. Hinter ihm fuhr in gleicher Fahrtrichtung ein 9-jähriges Kind aus Rotenburg/F. mit seinem Fahrrad. Der Pkw-Fahrer bog ohne zu blinken nach rechts in die Querweingasse ab. Das Kind stieß beim Abbiegevorgang gegen den Pkw und beschädigte diesen im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Pkw hielt nur kurz an und fuhr dann einfach weiter. Hinweise bezüglich des Pkw-Fahrers bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

Bebra - Am Montag, den 01.07.24, gegen 14.05 Uhr, fuhr eine aus Ronshausen stammende Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in eine Parklücke der Nürnberger Straße in Höhe der Hausnummer 60. Hierbei touchierte sie den dort parkenden PKW. Nachdem sie einige Zeit wartete verließ sie kurzzeitig die Unfallörtlichkeit, um in der nahegelegenen Apotheke einen Stift und Papier zu besorgen. Eine Notiz konnte sie leider nicht am geparkten leicht beschädigten PKW hinterlassen, da dieser inzwischen weggefahren war. Nach Angaben der Verursacherin handelte es sich um einen weißen Mercedes Benz. Näheres zum Fahrzeug ist nicht bekannt. Entstandener Schaden am Fahrzeug der Anzeigenden liegt bei ca. 2.000 Euro. Der verursachte Fremdschaden ist nicht bekannt. Hinweise werden an die Polizei unter 06623-937-0 oder online unter www.polizei.hessen.de erbeten.

