POL-OG: Haslach - Versuchter Wohnungseinbruch

Haslach (ots)

Am Dienstagnachmittag zwischen 15 udn 16 Uhr kam es in der Straße "Im Spießacker" zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter soll während der kurzen Abwesenheit der Bewohner offenbar erfolglos versucht haben, sich durch Aufhebeln der Wohnungseingangstüre Zutritt zu der Wohnung in einem Obergeschoss zu verschaffen. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf knapp 300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden von den zuständigen Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer: 07832 97592-0 entgegengenommen. /ls

