POL-OG: Zell am Hammersbach - Versuchtes Überholmanöver, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots) - Eine Rauchentwicklung in der Kurhausgarage in der Kaiserallee löste am Dienstagmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen ist in der Tiefgarage kurz nach 12:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Fahrzeug in Brand geraten, welches aber durch den schnellen Einsatz der Wehrleute rund 25 Minuten später gelöscht werden konnte. Derzeit ist die Kaiserallee noch gesperrt. ...

